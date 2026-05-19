Archivo Histórico reconoce al Cuerpo de Bomberos de Matanzas

El Museo de Bomberos Enrique Estrada acogió un acto de reconocimiento al Cuerpo de Bomberos de Matanzas, como parte de las actividades por la Semana de Protección Contra Incendios y en homenaje a los estrechos vínculos que durante años han mantenido con el Archivo Histórico provincial.

Durante el encuentro, representantes del Archivo destacaron la permanente disposición de los bomberos matanceros para colaborar y brindar atención ante cualquier situación que comprometa la seguridad de la institución y sus valiosos fondos documentales.

La ceremonia recordó además un hecho que marcó la relación entre ambas entidades: la intervención del Cuerpo de Bomberos para evitar una catástrofe que pudo afectar seriamente el patrimonio histórico resguardado por el Archivo provincial. Desde entonces, ambas instituciones mantienen una conexión basada en la protección y preservación de la memoria de Matanzas.

En el acto fueron exhibidas imágenes que reflejan momentos de trabajo conjunto entre archivistas y bomberos, así como acciones desarrolladas en favor de la conservación patrimonial y la prevención de riesgos.

La actividad también sirvió para ratificar el reconocimiento social hacia quienes, desde el servicio público, contribuyen a salvaguardar vidas, bienes y parte de la historia documental de la provincia.

Con iniciativas como esta, el Archivo Histórico provincial reafirma la importancia de mantener alianzas institucionales que fortalezcan la protección del patrimonio y el vínculo con la comunidad.