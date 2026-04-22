Combatiente de Girón responde preguntas a pioneros de Matanzas

A las preguntas de los pioneros del círculo de interés del Museo de Bomberos Enrique Estrada respondió René Muñoz Roque, combatiente de la Revolución con valiosas memorias sobre su participación en el enfrentamiento a los mercenarios que invadieron Playa Girón hace 65 años.

En la Escuela Primaria Eusebio Guiteras, en la ciudad de Matanzas, el longevo cubano contó a los niños cómo se volvió miliciano de la primera compañía del Batallón 113, que se encontraban en La Habana cuando el día 17, a las 10:00 de la mañana, empezaron a llegar camiones y les dijeron que iban para Playa Girón porque había un desembarco.

Los primeros mercenarios con los que nos tropezamos eran paracaidistas y los tomamos prisioneros, dijo y después recordó el momento de mayor tensión, aquel de la madrugada del 18 de abril en el que estaba de guardia junto a otro compañero.

Contó Muñoz Roque que sintieron un ruido y él tiró una ráfaga, unos lo cuestionaron y otros lo defendieron por la reacción, pero lo cierto es que al salir el sol habían tres mercenarios muertos en el lugar; otro momento inolvidable fue cuando Fidel conoció de su acción contra los invasores y dijo que lo iba tener en cuenta y así lo hizo, porque firmó el certificado de su medalla.

Las preguntas de los niños distinguieron el conversatorio, ellos se mostraron interesados en las batallas, si estuvo nervioso en los combates y a qué personalidades conoció. Supieron de la admiración de René por el Comandante en Jefe Fidel y su aprecio hacia los Comandantes Faustino Pérez y Juan Almeida.

Biolexi Ballester Quintana, directora del Museo de Bomberos, explicó que el conversatorio se incluye entre las acciones para saludar el aniversario 65 de la primera gran derrota del imperialismo en América Latina y procurar así que las nuevas generaciones no olviden la historia.

Son los pioneros los protagonistas de estas acciones de homenaje y tener en la circunscripción 26 del Consejo Popular Matanzas Oeste, donde se ubica la escuela, a un participante activo de estos hechos, nos motivó a realizar el intercambio con los niños, enfatizó Ballester Quintana.