Rápido esclarecimiento de robo en vivienda de San Antonio de Cabezas

Entre los bienes sustraídos se encontraban un taladro eléctrico, una bomba hidráulica, varios pomos de aceite, neumáticos para autos y una bicicleta de alto valor sentimental para su propietario, Ariel García González. Según trascendió, este último objeto perteneció a su hija, fallecida hace 17 años, y desde entonces la familia lo había conservado como un recuerdo muy especial.

“Estamos muy agradecidos por la rapidez con que actuó la policía. Para mi familia es de extrema importancia la recuperación de los bienes que pertenecieron a mi difunta hija. Esa bicicleta hizo muy feliz a mi hija y quiero conservarla siempre”, expresó García González.

Por su parte, Yasiel Prado Valdés, delegado del Ministerio del Interior en Unión de Reyes, señaló que constituye un gran orgullo para la institución poder devolver los objetos sustraídos. Asimismo, agradeció el apoyo de los órganos y factores de la comunidad que contribuyeron al desarrollo de las investigaciones y al rápido esclarecimiento del hecho.

El delegado destacó además que la policía continuará trabajando sin descanso para garantizar el orden y la tranquilidad ciudadana.