Con importantes soluciones celebrarán en Matanzas conferencia provincial de la ANIR

Más de 3 mil 500 mil soluciones en entidades yumurinas ayudaron en los últimos cinco años a la recuperación y fabricación de piezas de repuesto en Matanzas, resultados con los que esta occidental provincia honra el proceso de la Tercera Conferencia de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR), que en su capítulo provincial tendrá lugar el próximo jueves 27 de noviembre.

Osmar Ramírez Ramírez, secretario general del Comité provincial de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), ponderó el desempeño de esta organización, “imprescindible para el óptimo desenvolvimiento de una región como Matanzas, considerada peso pesado en la estructura económica del país”, estimó.

Ramírez Ramírez evaluó la alta significación de las soluciones dadas por los innovadores, “hombres y mujeres, cuyo talento creador se puso en función de recuperar y fabricar piezas de repuesto con el objetivo de alargar la vida útil de los equipos y medios, de tributar al ahorro de todo tipo y de sustituir importaciones”.

El máximo dirigente del movimiento sindical en Matanzas valoró de relevante el hecho de que las soluciones estén vinculadas con las producciones agropecuarias e industriales, lo que posibilita captar divisas para el progreso económico de este territorio.

Dijo que si en algo impactan de manera positiva los problemas resueltos por los aniristas es por el mantenimiento del flujo productivo, lo que a su vez favorece garantizar empleos y evitar interrupciones.

Delegados y delegadas de varios sectores de reunirán para analizar un lustro de desempeño aniristas, desde el anterior proceso de conferencia a este, con lo que concluirá está fase en Matanzas.

Foto: De la Aurora