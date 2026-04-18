Dedican gala cultural a Victoria de Girón en Ciénaga de Zapata

CIÉNAGA DE ZAPATA.-Con el espectáculo Impronta, a cargo de los niños del Proyecto Infantil del Conjunto Artístico Comunitario Korimakao se desarrolló este 18 de abril la gala cultural por la victoria del pueblo en Playa Girón, en este municipio.

Como es tradición la sede del Conjunto Artístico, en la comunidad de Pálpite devino escenario de la velada en homenaje al aniversario 64 de la primera gran derrota del imperialismo yanqui en América Latina.

A diferencia de la tradicional puesta en escena de Korimakao, esta vez amenizan la gala los niños de la comunidad junto al Proyecto Ashee de Matanzas en un espectáculo que también recuerda a sus fundadores.

La obra con una duración de 45 minutos ofreció una propuesta artística para el disfrute de los cenagueros víspera del 19 de abril, Día de la Victoria.