Jubilados en espera: Los desafíos del cobro en medio de la crisis energética

Conozco todas las dificultades que enfrenta Cuba en estos momentos. Sé también que la causa principal que las provoca es el bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba. De igual forma, conozco los esfuerzos y acciones que se llevan a cabo para atenuar las trabas impuestas.

Las personas de la tercera edad han estado en el centro de la atención de las autoridades, para minimizar los daños que provoca el cerco económico, financiero y social, el cual afecta especialmente a este segmento de la población.

El cobro de la jubilación se ha convertido, en algunos lugares, en una tarea agobiante. Voy a poner un ejemplo: en la dependencia del Banco Popular de Ahorro, popularmente conocido como «el banquito», ubicado cerca de la Calzada del Naranjal, en la ciudad de Matanzas, los jubilados llevan cuatro días intentando cobrar sin éxito.

La causa es la electricidad: o no llega o es inestable, lo que obliga a los ancianos a regresar a sus casas y esperar a que se restablezca el servicio para volver al banco. El miércoles Ơulttimo este proceso se repitió en tres oportunidades.

La inestabilidad y la imposibilidad de cobrar hacen que cada día se acumulen más personas, generando mayores aglomeraciones. Es cierto que el país está instalando paneles solares en estas dependencias para que la falta de electricidad no sea un obstáculo.

Sin embargo, considero que hasta que no se cubra la totalidad de los establecimientos, se deben implementar medidas temporales que solucionen, al menos momentáneamente, esta situación tan crítica.

Recordemos que los jubilados son, por lo general, el sector con menos ingresos y, por ende, los más necesitados de un cobro ágil. Obviamente, con los altos precios de los productos y su escasez en los establecimientos estatales, el efectivo es sumamente necesario.

A esto se suma que la mayoría de los locales donde se pueden adquirir los productos básicos no aceptan pagos electrónicos, lo que agrava aún más la situación.

En contraste, está el administrador del banco, a quien hay que felicitar por su buen carácter y dedicación para resolver las dificultades que están a su alcance, haciendo más llevadero el estado anímico de los afectados.