Matanzas conquista el título Sub-13 de Fútbol

Matanzas confirmó su dominio en el Torneo Nacional Zonal de Fútbol Sub-13 al proclamarse campeón en una intensa jornada celebrada ayer sábado 18 de abril, donde se disputaron semifinales y final con la presencia de cuatro aspirantes al título: Arroyo Naranjo, Madruga, Cárdenas y el conjunto yumurino.

El camino al título comenzó con una exigente semifinal frente a Cárdenas, en un duelo equilibrado disputado en la pista Pepe Suárez. El tiempo reglamentario concluyó con empate 2-2, en un partido de constantes alternativas que reflejó la paridad entre ambos equipos. La definición desde el punto penal favoreció a Matanzas, que mostró mayor efectividad para asegurar su avance a la final.

El conjunto local abrió el marcador desde los once pasos, pero la respuesta de Matanzas no tardó en llegar con un remate desde fuera del área que igualó las acciones. Antes del descanso, los visitantes tomaron ventaja también por la vía del penal, tras una expulsión en el equipo cardenense que condicionó el desarrollo del encuentro.

A pesar de jugar en inferioridad numérica, Cárdenas reaccionó con determinación bajo la conducción de Renier Fis Solís. Su insistencia ofensiva tuvo recompensa con el gol del empate, que llevó el partido a una tanda de penales donde finalmente se impuso la precisión del conjunto dirigido por Leonardo Torres.

En la otra semifinal, Madruga mostró superioridad al vencer con claridad 5-1 a Arroyo Naranjo, en un partido controlado de principio a fin que le permitió avanzar con autoridad al choque decisivo por el título.

Ya en la final, Matanzas no dejó margen a la sorpresa y se impuso contundentemente 5-0 sobre Madruga. El equipo yumurino dominó el encuentro desde los primeros minutos, con un planteamiento ofensivo efectivo que marcó diferencias tempranas y le permitió gestionar el ritmo con claridad táctica.

La presión constante y la eficacia de cara al gol fueron determinantes para ampliar la ventaja, ante un rival que no logró sostener el ritmo ni contener el despliegue del campeón. El resultado reflejó la superioridad mostrada por Matanzas en el partido definitorio.

En el duelo por el tercer lugar, Cárdenas aseguró la medalla de bronce tras vencer 2-0 a Arroyo Naranjo, en un encuentro donde supo aprovechar sus oportunidades y mantener solidez defensiva.

La jornada final también incluyó actividades del fútbol pioneril, con destaque para la categoría Sub-11, donde Cárdenas se coronó campeón, así como presentaciones de equipos Sub-9, en una muestra del trabajo formativo en el territorio. Padres y profesores acompañaron cada partido en un ambiente que combinó competencia y desarrollo deportivo.