Inicia producción de carbón en Jovellanos

Jovellanos.- La Empresa de Servicios Comunales de este municipio comenzó la producción de carbón vegetal. La iniciativa se incorpora como alternativa económica de la institución. El proyecto aprovecha recursos locales y diversifica ingresos, sin descuidar las tareas de saneamiento y mantenimiento urbano.

Directivos explicaron que la producción busca generar bienes comercializables. El objetivo es aportar financiamiento propio y contribuir al desarrollo local. La experiencia inicial servirá de base para ampliar la capacidad productiva. Se pretende consolidar esta opción como complemento estable.

La Empresa municipal de Servicios Comunales mantiene su misión principal. El carbón vegetal se suma como línea productiva innovadora. La propuesta responde a necesidades económicas del territorio. La diversificación fortalece la gestión institucional.

La producción de carbón abre nuevas oportunidades para Jovellanos. La iniciativa refuerza el papel de los Servicios Comunales. La estrategia combina tradición y modernidad. El municipio avanza con alternativas económicas sostenibles.