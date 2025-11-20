Delegación de San Petersburgo realiza visita oficial a Matanzas (+fotos)

Una delegación oficial de San Petersburgo realizó hoy una visita a la provincia de Matanzas, reafirmando el interés mutuo de consolidar los vínculos entre este territorio occidental de Cuba y la importante ciudad rusa, en el contexto de las históricas relaciones entre ambos países.

Durante el encuentro, la gobernadora de Matanzas presentó a los visitantes una actualización sobre el desarrollo económico y social del territorio, los avances de los programas de gobierno y el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos. Además, explicó el estado de los programas de parques solares, así como el papel de las principales industrias matanceras en la economía local y nacional.

El gobernador Alexander Beglov entregó el certificado de propiedad de una ambulancia totalmente equipada destinada a los servicios hospitalarios de Matanzas, un aporte significativo para fortalecer la atención médica en la provincia.

Beglov agradeció las atenciones recibidas y destacó el espíritu de colaboración entre ambos territorios.

“Le agradecemos especialmente por crear las condiciones para que nuestros artistas puedan participar en el concierto, en la gala que se va a hacer en el Teatro Sauto. Estoy convencido de que va a aportar alegría a la población de Matanzas. La invito a participar conmigo en ese concierto para escuchar algunos de los temas que van a estar representados ahí”, afirmó.

El gobernador recordó su encuentro previo de 2024 en Matanzas, donde se delinearon las primeras ideas de trabajo conjunto, y subrayó que uno de los resultados concretos de ese intercambio es la firma, este jueves, de un convenio de colaboración entre el municipio de Cárdenas y la Isla Vasílievski, un territorio emblemático de San Petersburgo.

Explicó que la Isla Vasílievski, situada en una pequeña isla conectada mediante puentes móviles, posee un gran puerto industrial y características que —dijo— podrán mostrar a la delegación cubana cuando visite San Petersburgo.

Beglov resaltó igualmente los avances de su ciudad en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones, incluyendo sistemas de control de acceso urbano y peajes, y celebró la reanudación de los vuelos directos a Cuba desde el primero de noviembre, lo que ha permitido el arribo de cientos de turistas rusos y la creación de nuevos vínculos empresariales.

Recordó además que el pasado verano San Petersburgo invitó a estudiantes preuniversitarios cubanos a participar en la festividad de las “velas estacadas”, como muestra del fortalecimiento de los lazos culturales.

La visita del gobernador Beglov forma parte de un amplio programa de trabajo que incluye actividades oficiales y culturales en varias provincias cubanas.

Como parte de esta agenda, el Gobierno de San Petersburgo ofrecerá dos conciertos: uno en Matanzas el 21 de noviembre, en el Teatro Sauto, y otro en La Habana el 23 de noviembre.

La comitiva fue recibida por Marieta Poey Zamora, gobernadora de Matanzas, y estuvo encabezada por el Excmo. Sr. Alexander Dmitrievich Beglov, gobernador de San Petersburgo.

También integraron la delegación el Excmo. Sr. Evgeny Dmitrievich Grigoriev, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de San Petersburgo; la Sra. Olga Vladimirovna Androsova, vicepresidenta de ese Comité; y el Sr. Igor Aleksandrovich Nikonov, primer vicepresidente del Comité de Informatización y Comunicaciones.