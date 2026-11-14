Escuelas de Jovellanos honran el legado de Fidel Castro

JOVELLANOS.-Las instituciones educativas de este municipio desarrollan diversas actividades conmemorativas en homenaje al décimo aniversario de la desaparición física de Fidel Castro Ruz, líder histórico de la Revolución cubana.

Mientras se acerca la fecha y a propósito de su centenario, escuelas y colectivos docentes recuerdan su legado de distintas formas, poniendo en práctica sus valores y su pensamiento.

Desde las aulas, los estudiantes conocen la obra de Fidel, su pensamiento humanista y su ejemplo de entrega a la Patria.

Las escuelas primarias, secundarias y el preuniversitario desarrollan matutinos especiales, concursos, exposiciones y encuentros donde se resalta la vigencia de sus ideas. Esas actividades fortalecen la formación de valores en las nuevas generaciones y su compromiso con la Revolución.

Los docentes de Jovellanos integran el estudio de la vida y obra de Fidel a las clases y a las actividades extracurriculares, con el propósito de que los niños y jóvenes comprendan la dimensión histórica de su pensamiento y acción.

Su legado sigue guiando la formación de las nuevas generaciones, que aprenden de su ejemplo y asumen el deber de continuar la obra de la Revolución. La conmemoración se convierte así en una lección de historia y compromiso.