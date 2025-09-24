Firmas matanceras de apoyo a Venezuela (+fotos)

Con la presencia de Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del Comité provincial del Partido, por la Comercializadora de Combustible comenzó en Matanzas el proceso de recolección de firmas, como respaldo a la lucha que libra el hermano pueblo venezolano, ante las crecientes hostilidades de los Estados Unidos.

Luego de la lectura del documento «Urge impedir una agresión militar contra la República Bolivariana de Venezuela», que constituye la Declaración del Gobierno Revolucionario de Cuba, Sabines estampó su rúbrica, y a continuación le siguieron hombres y mujeres del centro ubicado en la zona industrial de la ciudad yumurina.

En su perfil de Facebook, el primer secretario del Partido expresó: «Fuimos hasta la base de supertanqueros de Matanzas para firmar el libro en respaldo a la Declaración del Gobierno Revolucionario Cubano: «Urge impedir una agresión militar contra la República Bolivariana de Venezuela».

Y agregó: «Fue aquí donde los venezolanos no escatimaron esfuerzos y recursos para combatir, junto a nosotros, en el incendio ocurrido en esta base que hoy renace».

Desde este día 24 y hasta el día 30 de este mes estará vigente una iniciativa de respaldo al pueblo matancero a la Revolución Bolivariana, a Maduro —legítimo presidente de la nación suramericana— y a la fusión popular, militar y policial, resaltó Osmar Ramírez, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba en este occidental territorio.

Ramírez aseguró este acto solidario se suma al importe proceso político de consulta del Anteproyecto del Código de Trabajo que se desarrolla en estas jornadas y que trasciende por la elevada participación de los empleados y sus directivos.

Fotos: Tomadas del Facebook de Reynier Reyes.