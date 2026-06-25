Lista delegación matancera a sesiones finales 22 Congreso CTC

Solo desde un eficaz funcionamiento sindical podrá transformarse la vida interna de la organización, de eso no tienen dudas los 54 delegados que lo días 26 y 27 de junio representarán a Matanzas en la sesiones finales del 22 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).

Con la novedad de ser semipresencial, durante viernes y sábado, en el salón principal del Partido Provincial, representantes de todos los sectores de la producción de bienes y de los servicios debatirán sobre cómo movilizar mejor en los colectivos para satisfacer los planes físicos y de ingreso, en ese legítimo deseo de recobrar la capacidad de compra del salario, en tiempos donde cualquier dinero pareciera ser engullido por la inflación.

“Funcionar es con todos y todos los días, pero, para lograrlo, hace falta aprender, prepararse, capacitarse. No hay otra forma de hacer más y mejor si queremos cumplir con el mandato de organizar y representar”, razonó Osmar Ramírez Ramírez, secretario general del Comité provincial e la CTC.

Reconoció que la provincia llega a este relevante momento con la existencia de condiciones para seguir perfeccionando el funcionamiento de la CTC y sus sindicatos, en un contexto donde los cambios en la vida económica, social y laboral del país exigen una organización parecida a estas mismas transformaciones.

Se refirió al desafío de este territorio para elevar la sindicalización, indicador donde se registra un decrecimiento en estos cinco años, especialmente en el sector privado, sobre todo actores económicos como las mipymes y cuentapropistas.

El delegado Javier Gómez, director de la mipyme Construcciones Habytal, calificó de estratégico estar alifiliados. “Si lo más importante en un colectivo son los trabajadores, deben estar organizados, en el sindicato, para que se les represente, se les defiendan sus derechos y exijan deberes”.

Si algo sale mal, hay que cambiar las formas de hacer, apelando a la unidad, aportó Amaurys Evhavarría secretario general del buró sindical del hotel Royal Hicacos, mientras Armando Roncour, delegado por la construcción, insistió en cómo ante el desencanto por respuestas tardías a quejas vinculadas con la distribución de utilidades, pagos fuera de fecha o cualquier disgusto, en no pocos lugares prefieren dejar de cumplir con la obligación de abonar la cuota.

Yandy Rojas, de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, participará en las sesiones finales como el delegado más joven de Matanzas a esta magna cita, en tanto en el extremo opuesto está Arnaldo Díaz Hiedra, que con este sumará su Congreso número siete.

Foto: De la Autora.