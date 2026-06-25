Prevención comunitaria en Jovellanos (+fotos)

El municipio de Jovellanos mantiene activo su programa de charlas educativas sobre prevención de drogas en los consejos populares, con recientes jornadas en Carlos Rojas y Horacio Rodríguez.

La iniciativa demuestra que la lucha antidrogas no cesa y se traslada desde las aulas hacia cada barrio y comunidad.

Especialistas en salud mental, pedagogos y jóvenes abordan los efectos nocivos de las drogas, la presión social y la autoestima mediante debates, dinámicas grupales y testimonios adaptados a cada edad.

Estudiantes de todos los niveles participan activamente, promoviendo el lema «Di no a las drogas» como bandera personal y colectiva.

La estrategia integral involucra a los ministerios de Salud Pública y del Interior, y se complementa con materiales educativos y espacios de orientación para padres y docentes.

Las escuelas se consolidan como bastiones esenciales para formar valores y proteger a las nuevas generaciones.

Las autoridades locales llaman a la familia y la sociedad a asumir un rol activo en entornos seguros y afectivos. Solo desde la unidad y la participación de todos los sectores se podrá construir una comunidad más saludable, consciente y libre de adicciones.