26 de junio de 2026

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Prevención comunitaria en Jovellanos (+fotos)

25 de junio de 2026 Yannier Delgado Díaz
El municipio de Jovellanos mantiene activo su programa de charlas educativas sobre prevención de drogas en los consejos populares, con recientes jornadas en Carlos Rojas y Horacio Rodríguez.

El municipio de Jovellanos mantiene activo su programa de charlas educativas sobre prevención de drogas en los consejos populares, con recientes jornadas en Carlos Rojas y Horacio Rodríguez.

La iniciativa demuestra que la lucha antidrogas no cesa y se traslada desde las aulas hacia cada barrio y comunidad.

Especialistas en salud mental, pedagogos y jóvenes abordan los efectos nocivos de las drogas, la presión social y la autoestima mediante debates, dinámicas grupales y testimonios adaptados a cada edad.

Estudiantes de todos los niveles participan activamente, promoviendo el lema «Di no a las drogas» como bandera personal y colectiva.

La estrategia integral involucra a los ministerios de Salud Pública y del Interior, y se complementa con materiales educativos y espacios de orientación para padres y docentes.

Las escuelas se consolidan como bastiones esenciales para formar valores y proteger a las nuevas generaciones.

Las autoridades locales llaman a la familia y la sociedad a asumir un rol activo en entornos seguros y afectivos. Solo desde la unidad y la participación de todos los sectores se podrá construir una comunidad más saludable, consciente y libre de adicciones.

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