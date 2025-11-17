17 de noviembre de 2025

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Emisora provincial de Matanzas, Cuba, La Radio de tu Corazón

Lunes en Matanzas, umbral de semana

17 de noviembre de 2025 Yannier Delgado Díaz
Cuando el Sol trepa sobre los tejados y los relojes marcan la hora, el lunes deja de ser enemigo y se vuelve umbral.

El lunes despierta en Matanzas con el murmullo del San Juan y el Yumurí. El puente de Bacunayagua recibe a los primeros pasajeros, mientras la ciudad abre sus portales coloniales y las calles se llenan de pasos apurados. El Sol se levanta sobre la bahía y tiñe de cobre las aguas tranquilas, recordando que aquí todo comienza con el ritmo del mar.

Las vehiculos circulan y en la conversación se mezclan el béisbol y los precios del mercado. Los estudiantes cruzan las vías con mochilas pesadas y risas tempranas, mientras los vendedores acomodan en las tarimas improvisadas la oferta del día.

El lunes en Matanzas tiene ese aire de ensayo general: cada quien retoma su papel, cada esquina se convierte en escenario.

En las oficinas del centro histórico vuelven a circular los papeles como cartas de navegación. El lunes es ritual: agendas abiertas, laptop, notas pendiente, acuerdos que se escriben en páginas limpias.

Al viaducto concurren quienes buscan la brisa para ordenar ideas, corren para espantar la somnolencia, y unos pocos se detienen a mirar el horizonte que se abre sobre el mar.

La ciudad respira entre pregones y saludos. “Buenos días”, en la puerta; “¿cuánto cuesta?”, en el mercado; “vamos a empezar” en la escuela.

El lunes se convierte en pacto colectivo: Matanzas se pone de acuerdo para arrancar la semana, aun con el peso del madrugón y la esperanza de lo nuevo.

Cuando el Sol trepa sobre los tejados y los relojes marcan la hora, el lunes deja de ser enemigo y se vuelve umbral. Es el crujido de una puerta antigua que se abre hacia patio adentro: espacio para insistir, corregir, probar. Aquí, en Matanzas, el lunes inaugura la historia de cada semana y tú eres protagonista.

Más entradas

Alcanzan matanceros premios en el Festival de Cine de Invierno

17 de noviembre de 2025 María Elena Bayón Mayor

Los Molinos: el reino de las aguas (+fotos)

17 de noviembre de 2025 Arnaldo Mirabal Hernández

Convocan al XI Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba

17 de noviembre de 2025 Redacción Radio26

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *