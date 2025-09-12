Mantienen actividades docentes en la enseñanza general en Matanzas

Desde la Dirección General de Educación en la provincia de Matanzas reiteran que se mantienen las actividades docentes en las instituciones del sistema de enseñanza general en todo el territorio.

Como consecuencia de la desconexión imprevista del Sistema Electroenergético Nacional, las autoridades del Partido , Gobierno y del sector, acordaron solo suspender temporalmente las clases en los Centros provinciales y garantizar el traslado de los estudiantes internos a sus hogares.

Los estudiantes seminternos de las escuelas de la enseñanza primaria, secundaria básica preuniversitaria, especial, incluidos los institutos politécnicos, deben asistir este viernes a las actividades docentes en sus respectivos planteles.

En el caso de los centros de la Educación Superior en la provincia, como son las Universidades de Matanzas y de Ciencias Médicas, cuyas matrículas está integrada, mayoritariamente, por estudiantes becados, determinaron reanudar las actividades académicas el próximo lunes en correspondencia con el restablecimiento total del SEN.