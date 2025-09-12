Llegarán textos de Ediciones Matanzas al Sábado del Libro

Seis títulos de Ediciones Matanzas se presentarán este 13 de septiembre durante el espacio Sábado del Libro, en la Calle de Madera, en el centro histórico de La Habana, desde las 11 de la mañana.

Huevos, del dramaturgo, escritor, narrador y crítico de arte Ulises Rodríguez Febles. Con edición de Alfredo Zaldívar y diseño de Johan Enrique Trujillo salió publicada, de manera independiente por primera vez, en la Feria del libro de Matanzas este año.

El poemario Sale el Sol por el Oriente, de Alfredo Zaldívar resulta un divertimento poético de exquisita factura para los lectores de todas las edades que cuenta con edición de Dianelys Gómez Torres, según publica la nota de prensa del Instituto Cubano del Libro.

Parece que fue ayer, texto que lleva la firma de Laidi Fernández de Juan, deviene una suerte de homenaje a personalidades fallecidas, entre ellas, Alejo Carpentier, Mario Benedetti, Eliseo Diego, Fina García Marruz, Sigfredo Ariel y Roberto Fernández Retamar, sin que por ello asuma un tono luctuoso.

Como un conjunto lírico de envidiable unidad estilística y temática ha sido catalogado por la crítica Canciones eslavas.

El volumen, de Jesús Lozada Guevara, ofrece un mosaico discursivo y una gran capacidad simbólica, con economía de recursos que suscita en el lector una agradable sensación de ligereza.

Con la mano equivocada es un libro que, según su autor, el editor y poeta Daniel Cruz Bermúdez, aborda temas como el amor, el desamor, la amistad, la realidad social. Dividido en cuatro partes, el cuaderno agrupa 34 décimas.

Un simple trazo obtuvo el premio del Concurso Debate Milanés en 2024.

Merecedor del Premio La puerta de papel 2025, Ceremonias del huésped, de Mercedes Melo Pereira, es un cuaderno de sonetos, que se instituye bitácora de viajes. El texto anteriormente también había obtenido el Premio Extraordinario de Poesía Digdora Alonso en el año 2021.

Asimismo, en el espacio Todas las voces, todas dedicará el próximo miércoles 17 un homenaje al intelectual matancero Alfredo Zaldívar Muñoa, Premio Nacional de Edición y director de Ediciones Matanzas, junto a la poeta y editora Maylan Álvarez, en la sala Villena de la UNEAC.