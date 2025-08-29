Recorre Marrero Cruz sitios de interés económico en Matanzas (+fotos)

El primer ministro de Cuba Manuel Marrero Cruz, constató el avance de la construcción de los cuatro tanques que se levantan en la base de Supertanqueros de la zona industrial de Matanzas.

El primero (49-1) se prevé terminar a inicios del próximo año y está al 41 por ciento (%) de su ejecución, realizada por personal calificado de la empresa H Flex de China y tendrá una capacidad de cincuenta mil metros cúbicos.

De igual manera se trabaja en otros tres con igual posibilidad de almacenamiento.

Marrero Cruz felicitó a los trabajadores y comentó que la calidad de la obra es una deuda con quienes perdieron su vida en el trágico accidente ocurrido tres años atrás en la base de Supertanqueros.

Guiteras genera estable

En su recorrido, el primer ministro de Cuba Manuel Marrero, visitó la central termoeléctrica Antonio Guiteras, donde conoció que la disponibilidad actual es de 220 MW y que el próximo lunes se incorpora una bomba y se cambiará el rehabilitador para tratar de estabilizar el consumo de agua, así como la suma de recuperadores de energía.

Directivos de la central explicaron que los fallos en las calderas son los que más inciden en las roturas.

