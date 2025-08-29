Dirección política y gubernamental revisa preparativos escolares en Pedro Betancourt

Autoridades políticas y gubernamentales del municipio de Pedro Betancourt sostuvieron un encuentro en la sede de la estructura partidista local, con el propósito de evaluar integralmente los preparativos para el inicio del curso escolar 2025–2026, lo que redundará en el fortalecimiento del sistema educacional del país desde la base.

Con la presencia del miembro del Buró del Comité provincial del Partido, Ramón Gómez Medina, y del vicegobernador, Lázaro Suárez Navarro, así como de otros representantes de la Asamblea municipal del Poder Popular, el Consejo de la Administración y la Dirección General de Educación en el territorio, chequearon las condiciones materiales, organizativas y humanas que permitirán el arranque del nuevo período lectivo el próximo primero de septiembre.

Asimismo, los presentes destacaron el avance ininterrumpido del proceso de enseñanza y aprendizaje, más allá del recrudecimiento del bloqueo y las dificultades económicas que atraviesa la Isla, al tiempo que reconocieron el esfuerzo conjunto de docentes, organismos, estudiantes y familias en las labores de limpieza, higienización y embellecimiento de las instituciones escolares.

De igual forma hicieron referencia a los recorridos recientes por las demarcaciones de Bolondrón, Güira de Macurijes y Manuelito, donde los factores locales examinaron el estado constructivo y funcional de los centros educacionales en cada zona, e hicieron hincapié en la revitalización de áreas públicas, la estabilidad de los servicios básicos y el seguimiento a inquietudes ciudadanas aún pendientes de solución.

Fotos: Royslán Cámbara Sosa, primer secretario del Partido en Pedro Betancourt