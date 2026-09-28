Reparto yumurino acoge acto nacional por aniversario 66 de los CDR

El reparto Gelpi, en la cabecera provincial de Matanzas, acogió en la mañana de este 28 de septiembre el acto nacional por el aniversario 66 de la fundación de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR).

Una multitud de cederistas y pobladores de la comunidad se dieron cita para celebrar los años de constituida la organización por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

El héroe de la República de Cuba y coordinador nacional de los CDR, Gerardo Hernández Nordelo, presente en este acto, sentenció que contar con una organización capaz de gestionar la vida en la comunidad y responder ante los llamados de la Revolución resulta una de las mejores ideas del máximo líder cubano.

“La actual administración norteamericana ha recrudecido la política hostil contra nuestro pueblo, justificando su injusto accionar con la falsa acusación de que representamos una amenaza para su seguridad nacional, algo que, además de falso, no tiene sentido alguno”.

“Nuestro pueblo se caracteriza por su solidaridad, su resiliencia y su capacidad de sobreponerse a las adversidades. Ante un contexto complejo, tenemos la plena confianza de que saldremos victoriosos».

La actividad también devino espacio propicio para reconocer como provincias destacadas a Pinar del Río, La Habana y Santiago de Cuba, mientras el galardón como vanguardia nacional recayó en la provincia de Matanzas.

El coordinador provincial de los CDR, Norlenis Serpa Santos, señaló que la distinción no significa que todo el trabajo esté hecho y no queden cosas por mejorar, sino que constituye una meta para continuar impulsando la labor de los matanceros.

A más de seis décadas de su fundación, los CDR ratifican la idea visionaria de Fidel de una organización que acompaña, guía y fortalece a la sociedad cubana frente al imperio.