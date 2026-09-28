4 de octubre de 2026

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Confieren premio del barrio al Hospital Militar de Matanzas 

28 de septiembre de 2026 George Carlos Roger Suárez
El Hospital Militar Dr. Mario Muñoz Monroy, de Matanzas, recibió el premio del barrio que otorgan los Comités de Defensa de la Revolución (CDR)

El Hospital Militar Dr. Mario Muñoz Monroy, de Matanzas, recibió el premio del barrio que otorgan los Comités de Defensa de la Revolución (CDR).

Con esta distinción, el máximo reconocimiento que otorga la mayor organización de masas del país, se premia la dedicación y entrega de la institución, la cual ha sido ejemplo a lo largo de los años.

Ejemplo de ello es que 68 de sus trabajadores son dirigentes de base de los Comités de Defensa; de ellos, 17 son coordinadores de zona y 51 presidentes de estructuras de base con un buen funcionamiento.

El Héroe del Trabajo de la República de Cuba y director del hospital, Juan Carlos Martín Tirado, señaló que resulta una inmensa alegría recibir este premio en el año del centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro.

“Alcanzar tan alta distinción resulta un estímulo que tiene un valor inmenso porque parte de la organización de masas más importante que tiene nuestro país”.

Con este reconocimiento, los galenos del hospital militar salen comprometidos para continuar desempeñando la tarea de salvar vidas aún en circunstancias adversas por la política imperialista.

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