Guiteras fuera del SEN nuevamente
Todo parece indicar, según especialistas, que la avería no se localiza en el economizador, un elemento recientemente restaurado
Tras una repentina pérdida de agua en caldera, la central térmica Antonio Guiteras, de esta ciudad yumurina, abandonó el sistema electro energético nacional minutos antes de la medianoche.
Al decir del ingeniero Elmer García Romero, subdirector técnico del bloque, todo indica rotura de tuberías en el recalentador de alta temperatura, una suposición que se conocerá a ciencia cierta cuando se examine la caldera.
Apuntó el especialista que en estos momentos se mantiene el enfriamiento del generador de vapor y precisó que durante la jornada de martes se conocerá el origen de la avería, con el auxilio de trabajadores de la Empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas del distrito yumurino y efectivos de la Guiteras.
Desde su salida del SEN a apenas una treintena de horas de ingresar, la unidad de generación matancera comenzó a registrar un alto consumo de agua. Así las cosas, todo parece indicar, según especialistas, que la avería no se localiza en el economizador, un elemento recientemente restaurado.