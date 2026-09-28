Al decir del ingeniero Elmer García Romero, subdirector técnico del bloque, todo indica rotura de tuberías en el recalentador de alta temperatura, una suposición que se conocerá a ciencia cierta cuando se examine la caldera.

Apuntó el especialista que en estos momentos se mantiene el enfriamiento del generador de vapor y precisó que durante la jornada de martes se conocerá el origen de la avería, con el auxilio de trabajadores de la Empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas del distrito yumurino y efectivos de la Guiteras.

Desde su salida del SEN a apenas una treintena de horas de ingresar, la unidad de generación matancera comenzó a registrar un alto consumo de agua. Así las cosas, todo parece indicar, según especialistas, que la avería no se localiza en el economizador, un elemento recientemente restaurado.