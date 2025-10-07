¡Último minuto! Inició proceso de arranque la CTE Antonio Guiteras

Actualización de la Guiteras

Con la identificación de la falla de la central Antonio Guiteras, inició proceso de arranque que puede que tome entre dos a tres horas para intentar sincronizar al SEN nuevamente.

Así lo acababa de confirmar el ingeniero Jorge Gómez, subdirector de Producción en el mayor bloque unitario de la Isla.

Sale la Guiteras del sistema eléctrico nacional

Un fallo en la protección del control automático de la caldera es la causa de la salida del mayor bloque unitario del país, esta mañana a las 9 y 28 am.

Es una avería similar a la registrada en septiembre pasado en la central térmica Antonio Guiteras, que hizo caer el SEN, más en esta oportunidad se logró evitar.

En comunicación con el ingeniero Román Pérez Castañeda, significó que esperan estar en línea antes de las diez de la noche de mañana miércoles. Más previsiones en las próximas horas.

Tomado del perfil de Facebook del autor