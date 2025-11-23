Septimio Barreto: una vida entregada al servicio del pueblo

Con profundo pesar, el municipio de Jovellanos lamenta el fallecimiento, en el día de ayer, del compañero Septimio Barreto, delegado de la circunscripción no. 31.

Su deceso repentino ha sumido en luto a familiares, amigos y trabajadores de la Asamblea municipal del Poder Popular, quienes le rindieron homenaje con un minuto de silencio cargado de respeto y gratitud.

Septimio Barreto dedicó toda su vida al servicio público, convirtiéndose en un pilar de las instituciones de gobierno local. Su labor incansable como delegado lo llevó a ser un verdadero puente entre las inquietudes de sus electores y las soluciones que transformaban su comunidad.

Su compromiso no se limitó a la gestión administrativa, fue un impulsor activo de proyectos sociales, promotor de la participación ciudadana y defensor de los valores de solidaridad, justicia y equidad.

Con una vocación ejemplar, supo escuchar, mediar y actuar con sensibilidad ante las necesidades de su pueblo. Su legado se refleja en cada acción comunitaria que ayudó a concretar, en cada voz que encontró en él un aliado, y en cada rincón de la circunscripción donde su presencia dejó huella.

Hoy Jovellanos despide a un hombre íntegro, de principios firmes y corazón generoso. Su memoria vivirá en el compromiso de quienes continúan su labor y en el agradecimiento eterno de un pueblo que lo vio servir con entrega y dignidad.