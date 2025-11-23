23 de noviembre de 2025

Matanceros por sus espacios más bonitos 

23 de noviembre de 2025 Eva Luna Acosta Armiñán
La movilización también incluyó algunos barrios, donde se prosigue la mejoría integral, por el bien de sus habitantes y con el apoyo de empresas, muchas de las cuales apadrinan salas en centros hospitalarios.

La pretensión de una cultura del detalle en cada espacio y colectivo laboral promovida en la occidental provincia de Matanzas, tuvo especial impulso este fin de semana con la masiva participación en la jornada nacional de trabajo voluntario convocada por la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).

Aunque la concentración principal fue en el citadino parque La Estrella, a la limpieza, chapea, higienización profunda y pintura, se dedicaron sábado y domingo, «una verdadera demostración del compromiso de nuestra gente con sus urbes y centros», aseguró Osmar Ramírez Ramírez, secretario general del Comité provincial de la CTC.

Ramírez llamó a directivos y trabajador a contribuir en sus comunidades a la limpieza, con faenas cotidianas para mantener higiénicas las áreas de los barrios, sobre todo las aledañas a los colectivos.

Protagonizado por el Guerrillero Heroico Ernesto Che Guevara, el primer trabajo voluntario tuvo lugar el 22 de noviembre de 1959, en el Caney de las Mercedes, actualmente Ciudad Escolar Camilo Cienfuegos

Fotos: Tomadas del Facebook de Reynier Reyes Urquiza y de Amaurys Echeverría.

