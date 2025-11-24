El Madrid pincha en su visita al Elche 

El Real Madrid Club de Fútbol igualó a dos goles frente al Elche Club de Fútbol en su visita al estadio Martínez Valero de Elche por la jornada número trece de la Liga Española.

El conjunto merengue visitaba al once Ilicitano como actual líder del certamen del balompié español con 31 unidades, mismas que su más cercano perseguidor el Fútbol Club Barcelona que jugó en la jornada del sábado.

El conjunto franjiverde se adelantó en el marcador al minuto 53, gracias a una excelente jugada colectiva que concluyó con el tanto del mediocampista Aleix Febas en fondo de la portería del cancerbero Thibaut Courtois.

El técnico del Madrid, Xabi Alonso modificó su planteamiento inicial y en búsqueda de conseguir mayor volumen ofensivo introdujo a la cancha al mediocampista Eduardo Camavinga y al extremo Vinicius JR.

Los cambios no tardaron en dar frutos y al minuto 78 de la segunda mitad, Dean Huijsen remató un balón que le sirvió su colega Jude Bellingham para lograr la igualdad para el conjunto blanco.

Los locales ripostaron al minuto 84 por medio de Álvaro Rodríguez ex jugador madridista que en una jugada donde condujo el balón hasta el área chica sacó un potente disparo de zurda que atrapó al guardameta belga mal ubicado.

Cuando el encuentro agonizaba Jude Bellingham aprovechó un rebote del portero alicantino Iñaki Peña para enviar el balón al fondo de las redes del Martínez Valero y rescatar un empate que deja al cuadro blanco al frente de la clasificación con 32 unidades, seguido de cerca por el Barcelona con 31 y el Villarreal con 29