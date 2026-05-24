24 de mayo de 2026

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Tribunas abiertas en toda Cuba en respaldo a Raúl

24 de mayo de 2026 Redacción Radio26
Cuba estará en sus plazas para reafirmar que ni amenazas, ni bloqueos, ni cerco energético, ni falsas acusaciones, serán capaces de doblegar la voluntad de todo un pueblo en defensa de su Revolución.

Hasta el próximo 3 de junio, fecha en que celebraremos el cumpleaños 95 del general de Ejército Raúl Castro Ruz, se desarrollarán tribunas abiertas en toda Cuba, para condenar el despreciable e infame acto del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el líder de la Revolución cubana, y respaldar la Declaración del Gobierno revolucionario.

Cuba estará en sus plazas para reafirmar que ni amenazas, ni bloqueos, ni cerco energético, ni falsas acusaciones, serán capaces de doblegar la voluntad de todo un pueblo en defensa de su Revolución.

  • Granma

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