Numerosas lluvias desde Matanzas hasta oriente

El Instituto de Meteorología informa que hoy predominarán los nublados en gran parte del país, con algunos chubascos y lluvias en la madrugada en zonas de la costa norte, las que se extenderán en la mañana hacia el interior y sur del territorio nacional. Estas precipitaciones llegarán a ser numerosas desde Matanzas hasta Holguín en la tarde, pudiendo llegar a ser fuertes en algunas localidades. Estas lluvias se extenderán hasta horas de la noche en el centro y oriente.

Las temperaturas máximas estarán entre 25 y 28 grados Celsius en la mitad occidental del país, entre 29 y 32 grados Celsius en el resto del territorio. Las temperaturas en la noche estarán entre 19 y 22 grados Celsius.

Los vientos serán del norte al nordeste en el occidente con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora, siendo superiores en racha en zonas de la costa norte. En el resto del país serán variables débiles.

Habrá marejadas en el litoral norte occidental y poco oleaje en el resto de los litorales.

Con información de la ACN