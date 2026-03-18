7 de abril de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Radio 26, emisora provincial de Matanzas, Cuba. Noticias locales, música cubana y cultura. La Radio de tu Corazón, siempre cerca de ti.

Numerosas lluvias desde Matanzas hasta oriente

18 de marzo de 2026 Redacción Radio26

El Instituto de Meteorología informa que hoy predominarán los nublados en gran parte del país, con algunos chubascos y lluvias en la madrugada en zonas de la costa norte, las que se extenderán en la mañana hacia el interior y sur del territorio nacional. Estas precipitaciones llegarán a ser numerosas desde Matanzas hasta Holguín en la tarde, pudiendo llegar a ser fuertes en algunas localidades. Estas lluvias se extenderán hasta horas de la noche en el centro y oriente.

Las temperaturas máximas estarán entre 25 y 28 grados Celsius en la mitad occidental del país, entre 29 y 32 grados Celsius en el resto del territorio. Las temperaturas en la noche estarán entre 19 y 22 grados Celsius.

Los vientos serán del norte al nordeste en el occidente con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora, siendo superiores en racha en zonas de la costa norte. En el resto del país serán variables débiles.

Habrá marejadas en el litoral norte occidental y poco oleaje en el resto de los litorales.

Con información de la ACN

Más entradas

CTC matancera denuncia consecuencias del bloqueo

7 de abril de 2026 Eva Luna Acosta Armiñán

El teatro que desafía el tiempo desde Matanzas (audio)

7 de abril de 2026 Jessica Mesa Duarte

Recorriendo el viaducto matancero (+fotos)

7 de abril de 2026 Arnaldo Mirabal Hernández

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *