Arribó a Cuba convoy de ayuda solidaria procedente de Europa

El multicolor de muchas banderas del mundo pintó la noche habanera de este martes, con el arribo al aeropuerto internacional José Martí, de la capital, del European Convoy de Let Cuba Breathe, que salió desde Italia el 17 de marzo, como parte del Convoy Nuestra América a Cuba, movimiento internacional orientado a romper el asedio a la Mayor de las Antillas mediante el envío de ayuda solidaria.

En el vuelo NO230 de la Aerolínea Neos, Boeing 787 arribaron unas cinco toneladas de insumos médicos, que serán distribuidos en coordinación con las instituciones cubanas. El valor el donativo recaudado se estipula que ascienda a unos 500 000 euros. Y fue posible gracias a la Agencia para el Intercambio, como parte de una campaña que se llevó a cabo en diversos países, y en la que colectivos solidarios y unas 700 personas, a título individual, ofrecieron sus aportes.

Al respecto, Rodrigo Zarza, director para Europa del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, remarcó que esta ayuda, y que los amigos de Cuba hagan de la defensa de nuestro país una motivación adicional para sus vidas, tiene una gran importancia, particularmente en el momento complicado que vivimos, sostuvo.

Enfatizó que no solo se trata del apoyo material, sino que es evidencia de que existe mucha conciencia dentro del movimiento de solidaridad sobre la situación particular que vivimos desde el punto de vista energético, debido a la Orden Ejecutiva donde el Gobierno de EE. UU. declaró a Cuba una amenaza inusual y extraordinaria, pues dentro de la carga también vienen paneles solares, sistemas fotovoltaicos, que ayudarán a algunas de nuestras instituciones de salud.

Acompañando al convoy llegó más de un centenar de pasajeros, representantes de 50 organizaciones de solidaridad, colectivos sindicales, obreros, organizaciones políticas, de unos 13 países de Europa, además de Argelia y Marruecos.

Además, cuatro miembros del Parlamento Europeo, y representantes de los partidos Refundación Comunista, Poder al Pueblo, Izquierda Italiana y de la Red de los Comunistas.

«Ello demuestra -remarcó Zarza- la magnitud de la batalla que en el mundo se da hoy por Cuba, que es darla por ese ejemplo que representamos».

Fotos: Dunia Álvarez Palacios

Tomado de Granma