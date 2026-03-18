Boxeadores cubanos con cinco oros en Guadalajara

La selección masculina de boxeo de Cuba conquistó cinco medallas de oro y dos de plata en el torneo clasificatorio disputado en Guadalajara, México, para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

Entre las cinco victorias en la final, Alejandro Claro (55 kg) se impuso 5-0 al guatemalteco Daniel Mijangos; Erislandy Álvarez (65 kg), también resultó vencedor unánime frente al nicaragüense Andy Javier Caballero; y Saidel Horta (60 kg) se impuso por no presentación de su rival. Yusnier Sorsano (70 kg) y Keylor García (80 kg) se colgaron los otros dos títulos para la Mayor de las Antillas.

Con la medalla de plata finalizaron el bicampeón olímpico y quíntuple astro mundial Julio César La Cruz (90 kg), al no poder concluir su combate en la final debido a una herida, mientras que el super pesado Fernando Arzola (+92 kg) cayó en su pelea por decisión dividida de los jueces.