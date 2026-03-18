Aclara Bandec en Matanzas sobre pago a jubilados y pensionados

Yanetsy Chávez Camaraza, directora provincial del Banco de Crédito y Comercio (Bandec) en Matanzas, sobre pago a jubilados y pensionados:

“Bandec, como es habitual, da prioridad al pago de jubilados y pensionados en las fechas que están establecidas para ello. Comenzamos el día de hoy y, a pesar de la situación energética que atraviesa el país, nuestros bancos han realizado un grupo de acciones para garantizar este pago.

“Las sucursales que hoy cuentan con el cambio de matriz energética —Matanzas 3461 y 3471, Varadero, Cárdenas, Colón, Martí, Unión de Reyes, Limonar, Jagüey Grande y Ciénaga de Zapata— estarán trabajando como es habitual, de 8:00 a 11:00 a. m., con la prioridad que está establecida desde hace ya algún tiempo, y continuarán prestando servicio hasta las 3:00 p. m.

“Existe un grupo de sucursales como las de Pedro Betancourt, Jovellanos, Los Arabos, Calimete y Perico, que aún no cuentan con paneles solares, las cuales están creando alternativas para realizar el pago, ya sea a través de código QR o mediante la nómina impresa de manera manual.

“Nuestras instituciones, a pesar de la situación, no dejarán de prestar servicios y el pago a jubilados y pensionados, que comienza el día de hoy y termina el 2 de abril, constituye la prioridad. Bandec ratifica su compromiso con el pueblo, en especial sus jubilados y pensionados, por ser un sector tan vulnerable”.

Tomada de Girón