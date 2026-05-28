29 de mayo de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

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La Habana no busca conflicto pero está lista para defenderse

28 de mayo de 2026 Redacción Radio26
La cadena estadounidense PBS realizó una entrevista a Josefina Vidal Ferreiro, viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, en el contexto de la llegada de ayuda humanitaria proveniente de China.
Durante el intercambio, la Viceministra abordó la posición de Cuba respecto a la defensa de su soberanía y su derecho a protegerse frente a amenazas externas, en un escenario marcado por la insistencia de Washington en presentar a la Isla como una supuesta amenaza para Estados Unidos.
🎬 Disponible la entrevista completa:

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