Adiós Tomasita Quiala: cantar a la vida

"Yo me dediqué a cantar/ punto guajiro en mi zona,/ y no quiero más corona/ que el cariño popular./ Si el pueblo me sabe amar/ no hay obstáculos ni herida,/ y en esta patria querida/ hoy digo mientras me inspiro/ que canto punto guajiro/ por el amor a la vida".