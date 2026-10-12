Amanece la ciudad de Matanzas con 333 años de historia y cultura

Amanece hoy la ciudad de San Carlos y San Severino de Matanzas con 333 años de fundada, y los habitantes de la urbe celebrarán el aniversario con el ánimo creativo y artístico que distingue a la Jornada de la Cultura Cubana, prevista hasta el día 20 venidero.

Noslén González Sosa, subdirector provincial de Cultura en Matanzas, confirmó que conversatorios, exposiciones, premiación de concursos, tertulias y presentaciones de las artes escénicas distinguirán el nutrido programa diseñado para este lunes.

En el céntrico Parque de la Libertad agrupaciones como el Circo La Rueda, Novadanza y Danza Espiral compartirán su arte con los transeúntes, y la Casa de Cultura Municipal Bonifacio Byrne acogerá la inauguración de la exposición fotográfica Matanzas en Imágenes.

Atractivo devendrá el evento municipal Yo bailo de todo, en el que participarán niños y adolescentes de la Instituciones educativas de los consejos populares Peñas Altas y Playa, en la Escuela Primaria Francisco Vega, para que las nuevas generaciones conecten con los ritmos que distinguen a la isla.

En el otrora palacete del Conde de Diana, ubicado en Calle Milanés No 25, se anuncia la inauguración de la exposición La Atenas de Cuba, 333 Aniversario, una propuesta para admirar objetivos portadores de relevante historia e identidad.

Desde el Archivo Histórico Provincial hasta el Teatro Sauto se trasladarán las Actas Capitulares y el Mapa de la Fundación de San Carlos y San Severino de Matanzas para exhibirlos en el coliseo neoclásico y acompañar una sesión solemne de la Asamblea municipal del Poder Popular.

También el teatro del siglo XIX que constituye Monumento Nacional, acogerá este lunes en la noche una gala en la cual el talento artístico del territorio honrará la historia que distingue a la primera urbe moderna de América, fundada entre ríos el 12 de octubre de 1693.

ACN