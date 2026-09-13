Convocan en Jovellanos al Festival del Bolero 

Jovellanos,- Como parte de la celebración de la Semana de la Cultura en el territorio, la Dirección municipal de Cultura y la Casa Manuel Navarro Luna organizan el Festival del Bolero hoy domingo 13 de septiembre, a las 6:00 de la tarde, en el restaurante El Ruiseñor.

El festival se dedica a uno de los géneros más románticos y queridos de la música cubana, y busca descubrir nuevas voces y talentos en la localidad. La jornada deviene oportunidad para disfrutar de esa expresión musical y rendir homenaje a quienes lo mantienen vivo.

La Casa de Cultura invita especialmente a quienes sientan pasión por el canto y deseen desarrollar sus capacidades artísticas. La institución ofrece acompañamiento, orientación y preparación para quienes sueñen con subirse a un escenario.

Los organizadores reiteraron que las puertas permanecen abiertas para todos los interesados en integrarse a la familia cultural jovellanense. Quienes deseen participar pueden acercarse a la institución para recibir información y sumarse a esta iniciativa.