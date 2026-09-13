Retornan a las escuelas matanceras los proyectos literarios 

Los proyectos literarios en las escuelas y comunidades yumurinas, auspiciados por el Centro provincial del Libro y la Literatura, se consolidan con el trabajo de nuestros escritores y, en particular, de dos también narradoras orales: Cecilia Soto y Tania Jiménez.

Iniciado el curso escolar, el proyecto Leer es crecer, perteneciente al Centro de Promoción Literaria José Jacinto Milanés, desarrolló en la Escuela Primaria Tania, la guerrillera, del matancero Consejo Popular Pueblo Nuevo, un hermoso encuentro con los pioneros de 5to. grado.

Se enfatizó en la promoción de lecturas de autores de la provincia y del concurso de cartas: Yo amo mi ciudad, informó a este medio la poetisa Cecilia Soto.

Los infantes leyeron poemas de los libros Sombra de árbol, de la matancera Isolina Bellas Galván y De naranja y amarillo, del cardenense Julio A. Blanco Escandell. Además, se explicaron los derechos y deberes de niñas y niños, refrendados en el Código de Familia, así como hubo narraciones y juegos participativos.

En cuanto al proyecto Fábrica de Palabras, liderado por Tania Jiménez, se encaminó a la escuela primaria República de Costa Rica, al barrio de La Marina, la Casa de Cultura Bonifacio Byrne, el Museo Palacio de Junco y la Oficina del Conservador de la Ciudad.

A criterio de Efrahim Perez Izquierdo, director del Centro provincial del Libro, junto a un equipo de trabajo, integrado por Magela Fernández Tur y Cari Padilla, se considera que los proyectos comunitarios constituyen una via actual de mantener el contacto con los públicos e incrementar el hábito de lectura.