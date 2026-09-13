Tres golpes en media hora: el Madrid liquida pronto al Rayo

El Real Madrid resolvió con autoridad su compromiso liguero en el Santiago Bernabéu, imponiéndose por 4-1 a un Rayo Vallecano que compitió con orden durante buena parte del primer tiempo, pero que terminó desbordado por la contundencia blanca.

El conjunto del portugués José Mourinho golpeó primero y golpeó rápido; antes de la media hora ya dominaba 3-0, con goles llegados en los minutos 14, 17 y 35, un arranque que dejó sentenciado prácticamente el partido antes del descanso.

El Madrid dominó el balón (56% de posesión) y generó peligro constante: 23 disparos totales, 11 de ellos a puerta, frente a los 18 intentos del conjunto de Vallecas.

El Rayo, con Sergio Camello como referencia ofensiva, recortó distancias al inicio del segundo tiempo (minuto 51), dando esperanzas de una reacción que nunca terminó de cuajar.

El técnico del Rayo Vallecano movió el banquillo con cuatro cambios, refrescando piernas en ataque y medio campo, mientras Camello y compañía intentaron sin éxito inquietar más a Courtois, que apenas fue exigido.

Sobre el filo del descuento, en el minuto 90, el Madrid certificó el resultado con el 4-1 definitivo, redondeando una tarde donde figuras como Bellingham, Mbappé y Vinícius volvieron a mostrar su peso en ataque, apoyados por el empuje de Valverde en el mediocampo.

Con este resultado, el Real Madrid suma otros tres puntos vitales en su casillero liguero y mantiene el pulso en la parte alta de la tabla con el FC Barcelona, que jugará en la jornada de mañana.

El próximo reto liguero para los merengues llegará el martes ante el Elche, donde los blancos buscarán mantener su racha de contundencia goleadora.