Imparten conferencias en Matanzas sobre nuevas narrativas del Periodismo

La segunda jornada del Taller de nuevas narrativas del Periodismo se reservó para la presentación de varias conferencias en el edificio del departamento juvenil de la Biblioteca Gener y Del Monte.

“Desde la Asociación Hermanos Saíz (AHS) identificamos una carencia en el sistema de premios, becas y eventos del país porque no había ninguna dedicada exclusivamente a las nuevas narrativas del Periodismo.

“Se le dedican categorías en concursos, por ejemplo, o una conferencia dentro de un coloquio más amplio, pero no un evento como tal. Intentamos hacerlo lo más amplio posible. Está estructurado en tres partes: está la jornada, que es lo que lo engloba todo; el concurso y el taller”.

Abrió el viernes con un conversatorio del Historiador de la Ciudad, el doctor Ercilio Vento Canosa, acerca de la historia y trascendencia de Canímar para la arqueología y la espeleología, comunidad en la que los participantes desarrollarán una intervención periodística durante el fin de semana.

El taller es el centro del evento y estará dividido en tres pasos: pre intervención, en la que desarrollamos talleres, conferencias y se realizó la premiación del concurso, la intervención y la post intervención.

“Los días centrales del evento se va a intervenir periodísticamente, desde el punto de vista de la investigación, lo comunicacional y lo antropológico una comunidad matancera.

“Este año se hará en Canímar, una comunidad con bastante historia y con un presente que contrasta bastante con su pasado, incluso desde la etapa precolombina”.

En su intervención el periodista Guillermo Carmona se refirió a la importancia de la crónica en un contexto de crisis y a los elementos en común entre el género periodístico y la literatura. La ponencia del matancero coincidió en varios aspectos con la del periodista y escritor Rafael Grillo, quien ahondó en el nacimiento de ambas maneras de contar desde la escritura.

Asimismo, Grillo presentó su libro Viajar es un deber. Crónicas de viajes.

“Yo creo que no solo es importante que este evento sea en Matanzas, sino que ahora mismo no se podía haber hecho en ningún otro lugar que no fuera Matanzas, porque aquí es donde existe la experiencia de un medio como Pueblo Nuevo hace un año; además hay que remarcar el trabajo de algunos periodistas que trabajan en Girón y que llevan años haciendo este tipo de Periodismo.

“Para algunos es un periodismo fronterizo entre literatura y periodismo, en mi visión se unifican estas dos cosas. No me gusta ver distancias ni diferencias. Matanzas es en este momento la plaza más importante en cuanto a lo que se está escribiendo. Ahí están los premios que se han ganado, por ejemplo, en el concurso 26 de Julio.

“Ahora mismo el lugar para hacerlo era justamente la ciudad de Matanzas, porque es donde este periodismo está teniendo un impacto, una difusión mayor”.

El sábado y el domingo los invitados se trasladarán hasta la comunidad Canímar donde realizarán una intervención periodística que le dará paso a la etapa de post intervención, “donde se va a presentar un número especial de la revista Pueblo Nuevo, se realizará un conversatorio sobre los 60 años de El Caimán Barbudo, al que también está dedicada la actividad.

“Contaremos con la presencia de Yasel Toledo, director de la publicación y presidente de la AHS, para esa conferencia, inauguraremos una exposición de libros de Periodismo publicados por Ediciones Matanzas, a cargo de Alfredo Zaldívar y su equipo.

“El último día tendrá lugar un coloquio alrededor de los resultados de la intervención. Los textos o los materiales, que pueden ser audiovisuales incluso, que se generen de la intervención en Canímar se debatirán y mejorar, para que tributen a la memoria documental de Matanzas, a la revista y a los medios territoriales matanceros”.

El taller Nuevas narrativas en el Periodismo se desarrolla en Matanzas hasta el venidero día 30, dedicado a los 40 años de la Asociación Hermanos Saíz.

Autor Jessica Mesa Duarte Periodista de la emisora Radio 26