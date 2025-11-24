Festival Ruiseñor de los Puentes este fin de semana en el Sauto

El jurado principal, de máxima experiencia, lo preside el maestro Reynaldo Montalvo Carreras y como miembros destacan Rosaida Pita Molina, Julia Osorio Garcia, Benjamín Rodríguez García y Niurka Marín Haedo, quienes se encargarán de otorgar el Gran Premio Ruiseñor de los Puentes y los primero, segundo y tercer lugares además de las menciones que se consideren.

Mientras el público podrá premiar a su concursante favorito, todos escogidos por la calidad de su interpretación y movimiento escénico.

Se presentarán 14 finalistas, cuyas canciones fueron seleccionadas por un comité de expertos, encabezados por los instructores de arte de la Casa de Cultura Bonifacio Byrne.

Como invitados especiales al Festival actuarán la Jazz Band Juvenil «Swing Cubano», que dirige el maestro Bruno Villalonga, el solista Alfonso Llorens, las integrantes de la Academia de Ballet Español Donaire y el Mariachi Atenas.

Asimismo, un jurado, presidido por los experimentos artistas Jesús Márquez Sempé; América Arencibia Marrero, y Ariel Enrique Rosales Lora, quien fue el Gran Premio y Premio Especial del 2023, otorgarán el Premio Especial Berardo Alzola in memoriam.

Los finalistas

Según información del promotor Vladimir Pérez Padrón los finalistas a competir son:

Yosney Friol, Magaly Portillo, Héctor Lauzurique , Diarelys Page, Pedro Pablo Fabelo, Mercedes Mañez, Dany Morejon Pelayo, Yanelis García de la Cruz, Cristopher Barrios, Norma Santana, Daniel Pichardo, Vanessa Domínguez, Ofreidy Aguila Cedeño y Aniubis Segura.