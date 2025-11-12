Intercambia Martha Bonet con creadores matanceros (+fotos)

La presidenta de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), Martha Bonet de la Cruz dialogó este miércoles en Matanzas con miembros de la filial, las autoridades de la provincia y su homólogo, José Manuel Espino.

El territorio muestra resultados en el reconocimiento a sus creadores con premios en el país y escenarios internacionales, la colaboración institucional, el rescate de espacios para el disfrute estético y la atención a las personalidades.

Durante el intercambio en la casona de los escritores y artistas de Matanzas trascendió el compromiso de los miembros de la UNEAC con la defensa de la unidad de la nación, potenciar el consumo cultural de los mejores valores de la música cubana y el talento local.

Los presentes reconocieron la atención del Partido y Gobierno en el territorio y expresaron inquietudes sobre la comercialización del arte, carencias tecnológicas y otros temas para defender la cultura como pilar de la resistencia del pueblo.