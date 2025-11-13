El Toque desenmascarado

Aunque la sospecha pesaba tanto como una verdad contundente, conocer las recientes denuncias sobres las operaciones del sitio digital El Toque con el fin de crear desestabilización en el país, despierta indignación en muchos cubanos.

Desde algún tiempo las tasas de cambio propuestas por este libelo operaban desde las sombras y a veces también de manera desfachatada para subvertir el orden social cubano creando serios desbalances en el sistema cambiario y alimentando la especulación en el mercado informal de divisas.

Las denuncias realizadas recientemente por los órganos de inteligencia del país permitieron desenmascarar el gran entramado donde se visualizaron los vínculos estrechos de este sitio con agencias norteamericanas para incidir de manera directa en la aguda crisis económica que sufre el país.

De esa forma quedaron expuestas las estrategias trazadas por El Toque para enrarecer e influir en las dinámicas económicas de la nación caribeña.

Hace apenas días José Jassán Nieves, líder del espurio proyecto digital, viajó hasta México para intentar blanquear los verdaderos objetivos solapados de destruir la Revolución Cubana. Vale destacar que en el hermano país se topó con la desaprobación de una parte de la población mexicana.

Ante un reducido auditorio José Jassán Nieves intentó explicar lo inexplicable para darle visos de autenticidad a los fraudulentos cálculos en los que se basan sus supuestos algoritmos para establecer la tasa de cambio de las monedas que circulan en Cuba.

Para asombro de muchos adujo como herramienta principal el empleo de la Inteligencia Artificial, mención que por sí sola descalifica la fraudulenta práctica de El Toque, porque el sitio fijó las pautas de la tasa de cambio muchos antes de masificarse el empleo de estas tecnologías.

El vídeo presentado a los cubanos en el noticiero estelar de televisión ahonda en los lazos de este individuo con funcionarios del Departamento de los Estados Unidos y cómo recibe abiertamente financiamiento de agencias norteamericanas de larga data en la participación de intentonas golpistas en países que no son afines a los intereses de la nación norteña, como Venezuela y Nicaragua.

La labor de zapa de proyectos digitales como El Toque siempre quedarán al descubierto y despertarán el rechazo del pueblo cubano. Pero siempre resulta oportuno señalar el silencio cómplice de los medios mercenarios, que hasta este minuto no han publicado un titular sobre estas denuncias.