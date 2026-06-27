Lamentan unionenses fallecimiento del actor y director de Teatro D’Sur Wilfredo Mesa

Unión de Reyes.- Profundo pesar caus en la comunidad cultural y artística de este municipio el fallecimiento del actor, profesor y director de Teatro D’Sur, Wilfredo Mesa, figura destacada de las artes escénicas en el territorio y formador de varias generaciones de estudiantes.

Numerosas muestras de condolencias han sido compartidas en redes sociales por amigos, colegas, autoridades y admiradores, quienes han destacado tanto su talento artístico como sus valores humanos.

La primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en Unión de Reyes, Arlen González Luis, expresó su sentir en una publicación en redes sociales: «Siento profundamente la partida de nuestro querido director del Teatro del Sur. Su extraordinario talento transformó nuestra forma de ver el arte, pero fue su calidez humana y su personalidad única lo que realmente dejó una huella imborrable en todos nosotros».