Nuevos ruiseñores trinan en Matanzas

De plácemes se encuentra el universo musical yumurino con la inserción de nuevos talentos, acreditados con un especial galardón, el triunfo en el Festival de Interpretación Vocal Ruiseñor de los Puentes 2025, lo cual constituye

una muestra de la calidad del movimiento de aficionados en la Atenas de Cuba.

La bella voz de la cantante Vanessa Domínguez Cuéllar conquistó los corazones de los espectadores y del jurado, al alcanzar el Premio de la Popularidad, el Gran Premio y el Premio Berardo Alzola in memoriam, durante las dos jornadas competitivas efectuadas en el Teatro Sauto, Monumento Nacional.

Asimismo, se alzaron con reconocimiento especial, Yosney Friol Argote; primer lugar, Aniubis Segura Ávila, que logró el premio de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas, del Teatro Sauto y del Proyecto Quinta Anita; segundo premio, Daniel Armando Pichardo González; y tercero, junto al del Proyecto Yara. a Ofreidy Águila Cedeño.

Obtuvo mención especial Dany Morejón Pelayo y menciones, Diarelys Pagés Armenteros y Héctor Carlos Lauzurique Hernández.

Nueve instituciones otorgaron premios colaterales.

Destaca además el Premio de Honor del Festival al artista Benjamin Rodríguez. Vale saber que a tres concursantes: Vanessa Domínguez, Daniel Pichardo y Dairelis Pagés les fue otorgada la categoría provincial del Movimiento de Artistas Aficionados, entregada por los metodólogos del Centro provincial de Casas de Cultura.

Fueron dos jornadas de competencia entre 14 finalistas, con un equipo de producción encabezado por Vladimir Pérez Padrón, donde levantó su voz la cultura matancera para cantarle a su pueblo.

Agradecidos los espectadores con la actuación del Mariachi Atenas, el maestro Alfonso Lloréns y la Academia de Ballet Español Donaire, con la conducción del espectáculo de Jesús García y Loly Oropeza, edición auspiciada por la Casa de Cultura Bonifacio Byrne y la Dirección municipal de Cultura.