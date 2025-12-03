VARADERO .- Con la presencia de delegados cubanos y extranjeros sesiona hasta hoy miércoles 3 de diciembre el 12 Evento Nacional de Refrigeración, Climatización y Ventilación 2025, con sede en el Hotel Iberostar Selection Varadero.

Durante el encuentro se debaten ponencias que destacan por la generalización de inventivas referidas a la innovación, certificación de equipos de refrigeración y climatización y el uso de energía renovable, entre otras.

De manera especial se reconoció la importancia de la capacitación de los técnicos vinculados a esta actividad, además de la realización de un análisis previo para la compra de equipos con calidad y así lograr un mejor servicio a los clientes.

Autora: Natacha Prado Hernández/Radio Ciudad Bandera