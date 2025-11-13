13 de noviembre de 2025

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Premian en Varadero XXX Salón de Paisajes Leopoldo Romañach

13 de noviembre de 2025 Jessica Mesa Duarte
El Fondo Cubano de Bienes Culturales entregó sus premios este miércoles, durante la inauguración del XXX Salón de Paisajes Leopoldo Romañach, en la galería Espacio 34, de Varadero.

El primer reconocimiento fue a manos del artista Emilio O´Farril Almendariz por Paisaje de la manigua. El creador expresó en sus redes sociales que “la obra constituye un homenaje a la valentía de nuestros legendarios mambises, a la historia de Cuba.”

Yugoslavia, de Enrique Casas, alcanzó el segundo lugar y en el tercer puesto estuvo Paisaje orbital número 2, de Jorge Sergio Rufín.

La Asociación Cubana de Artesanos Artistas en Matanzas entregó su premio a Paisaje a dos tiempos, del artesano, fotógrafo y promotor cultural Frank Alexis Ortega Sosa, mientras que su casa sede en Cárdenas destacó El artista y la niebla, de Reynaldo García Márquez.

El Consejo provincial de las Artes Plásticas reconoció la obra Aridez, del artista cardenense Carlos Alberto Rodríguez Delgado, quien mereció también el galardón del Estudio Galería Sancho.

El Estudio La Ribera y el Taller Lolo resaltaron las obras Hoy toca de 6 a 1 y de 4 a 7, de Ronny González Damas y La barca roja, de Rocío Hernández Figueroa.

25 creadores participaron en esta edición del Salón con 22 obras. El proyecto curatorial estuvo integrado por pinturas, esculturas y fotografías que aúnan los más diversos lenguajes expresivos de la historia del arte.

La importancia de este certamen radica en que este se ha convertido, desde su primera edición en 2005, en el espacio en el que quienes han trabajado el paisajismo, ya sea de forma poética, academicista o convencionalista, experimenten nuevas alternativas que transformen y actualicen el panorama visual cubano.

  • Fotos del muro de Facebook del Fondo Cubano de Bienes Culturales en Matanzas

