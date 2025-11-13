13 de noviembre de 2025

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Emisora provincial de Matanzas, Cuba, La Radio de tu Corazón

Frutabomba: Dulce esfuerzo colectivo en la CPA Arturo Suárez

13 de noviembre de 2025 Yannier Delgado Díaz
Los frutos recolectados se destinan al acopio para centros de Salud, escuelas y otras instituciones sociales, garantizando el acceso a alimentos frescos y nutritivos en el territorio
Jovellanos.- En la Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) Arturo Suárez, en este municipio, el cultivo de frutabomba destaca como un renglón esencial para la economía local y el consumo social. La entidad cuenta con ocho productores asociados que participan en el fomento de esa fruta tropical, conocida por su sabor dulce, su alto contenido de agua y sus propiedades digestivas.
La frutabomba, también llamada papaya, pertenece a la especie Carica papaya L. y se caracteriza por su rápido crecimiento, su capacidad de producir frutos durante todo el año y su valor nutricional. Rica en vitamina C, provitamina A y enzimas como la papaína, es ideal para el consumo fresco, en jugos, mermeladas y como ingrediente en platos tradicionales.
Entre los productores se destaca Javier Rivero Barranco, quien acumula cuatro años de experiencia en el cultivo y su testimonio refleja el compromiso y la constancia en esta labor, especialmente en condiciones de escasez de insumos agrícolas que limitan el rendimiento por planta.
 [ insertar audio de entrevista con Javier Rivero Barranco]
A pesar de las dificultades, estos productores aportan significativamente a la actividad económica de la Cooperativa. Los frutos recolectados se destinan al acopio para centros de Salud, escuelas y otras instituciones sociales, garantizando el acceso a alimentos frescos y nutritivos en el territorio.
La frutabomba no solo representa una fuente de ingresos para los agricultores, sino también un símbolo de esfuerzo colectivo y resiliencia. En tiempos de limitaciones, su cultivo reafirma la importancia de fortalecer la producción local y de valorar los frutos que nacen del trabajo compartido.

Más entradas

Premian en Varadero XXX Salón de Paisajes Leopoldo Romañach

13 de noviembre de 2025 Jessica Mesa Duarte

Reportan disminución significativa de casos febriles, aunque Matanzas se mantiene en zona de epidemia

13 de noviembre de 2025 Melissa Guerra Domínguez

Esperanza más allá de la fortuna

13 de noviembre de 2025 Yadiel Barbón Salgado

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *