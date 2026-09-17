4 de octubre de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Radio 26, emisora provincial de Matanzas, Cuba. Noticias locales, música cubana y cultura. La Radio de tu Corazón, siempre cerca de ti.

Promueven la lectura en la biblioteca José Martí, de Jovellanos

17 de septiembre de 2026 Yannier Delgado Díaz
Se rindió homenaje a Gaspar Melchor de Jovellanos y se premió el concurso Mis Mejores Lectores
Jovellanos.- La biblioteca José Martí acogió una nueva edición del espacio Entre Amigos, con la presencia de escritores y exponentes de la cultura local en una jornada para promover la lectura y la participación de la comunidad.
El encuentro contó con la presencia de Yoleidys Hernández, Yans González, Eliseo Abreu, Miriam Gloria Elizarde y Héctor Morales, quienes compartieron sus escritos, saberes y reflexiones sobre las tradiciones y la historia del territorio, al tiempo que se rindió homenaje a Gaspar Melchor de Jovellanos y se premió el concurso Mis Mejores Lectores.
La premiación se dedicó a los adultos mayores, reconociendo su vínculo con la lectura. Más que un encuentro literario se convirtió en un espacio de diálogo. El público dejó de ser un espectador para convertirse en protagonista de la experiencia cultural para fortalecer el hábito de leer.
La jornada reafirmó el valor de la cultura, la memoria, la identidad y la participación del pueblo en el año del Centenario de Fidel, que tanto impulsó el saber para conocer la historia y la vida de su gente como herramienta de transformación.

Autor

Más entradas

Obtiene escritora matancera Premio Sed de Belleza 2026

4 de octubre de 2026 Jessica Mesa Duarte

Guiteras: nueva prueba neumática en el RAT definirá arranque esta noche

3 de octubre de 2026 José Miguel Solís

Es fuerte el desafío, pero no vamos a detenernos, expresa Díaz-Canel

3 de octubre de 2026 Redacción Radio26

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *