Promueven la lectura en la biblioteca José Martí, de Jovellanos

Jovellanos.- La biblioteca José Martí acogió una nueva edición del espacio Entre Amigos, con la presencia de escritores y exponentes de la cultura local en una jornada para promover la lectura y la participación de la comunidad.

El encuentro contó con la presencia de Yoleidys Hernández, Yans González, Eliseo Abreu, Miriam Gloria Elizarde y Héctor Morales, quienes compartieron sus escritos, saberes y reflexiones sobre las tradiciones y la historia del territorio, al tiempo que se rindió homenaje a Gaspar Melchor de Jovellanos y se premió el concurso Mis Mejores Lectores.

La premiación se dedicó a los adultos mayores, reconociendo su vínculo con la lectura. Más que un encuentro literario se convirtió en un espacio de diálogo. El público dejó de ser un espectador para convertirse en protagonista de la experiencia cultural para fortalecer el hábito de leer.

La jornada reafirmó el valor de la cultura, la memoria, la identidad y la participación del pueblo en el año del Centenario de Fidel, que tanto impulsó el saber para conocer la historia y la vida de su gente como herramienta de transformación.