«Tendidos», entre la realidad y la metáfora

La más reciente propuesta de la galería Génesis, ubicada muy próxima a la fundacional Plaza de la Vigía, en la ciudad de Matanzas, comprende 14 piezas entre pinturas, instalaciones, esculturas y fotografía.

Tendidos, exposición personal del joven artista visual Lorenzo Prieto García, tiene al fotógrafo y promotor cultural Frank Alexis Ortega Sosa como invitado.

«Hace referencia a un sistema de cableado, alumbrado público, postes eléctricos, pero intenta ir a través de la metáfora de un recurso que exploto muchísimo en mi trabajo intenta ir más allá al abarcar el contexto cubano, el paisaje urbano y, sobre todo, la realidad de lo que vivimos en el día a día.

«Se encuentra en este proyecto Frank Alexis Ortega como artista invitado también con su fotografía coherente con esta idea.

«Quiero agradecerle a las instituciones: al Consejo de las Artes Plásticas, a la Oficina del Conservador, a la galería Génesis, bajo la dirección de Castillo y a todo el equipo que nos abrió las puertas de su espacio y aceptó esta propuesta».

Según las palabras al catálogo, de las curadoras Vilma Roque Espinoza y Yamila Gordillo Rodríguez, Tendidos muestra las expresiones artísticas que distinguen el universo visual de Lorenzo.

Por un lado la pintura y su impresionante despliegue factual y compositivo y por otro la escultura y la instalación en las que deleita empastando variedad de materiales y objetos que recolecta del entorno para modificar y recontextualizar en virtud de su particular proceso creativo.

Asume así la recurrente prédica de su singular discurso visual que se inclina por exponer temas latentes de la realidad y reflejar con absoluta honestidad uno de los “iceberg” más punzantes de nuestra actualidad social: la crisis del sistema energético en la isla y su consecuencia impacto a través de la expresión paisajística del entorno.

Bien se acoge Frank Alexis Ortega, con tres imágenes de su serie fotográfica Conexiones Perfectas, a la línea discursiva que defiende Tendidos, una temática que han reflejado en sus obras no pocos artistas, ya no solo desde la visualidad, sino mediante múltiples manifestaciones.

«Colaborar con otro artista siempre es una bendición y si es con un artista realmente talentoso, joven serio y humilde, es algo que en realidad no se da todos los días y que a mí me ha encantado hacer.

“Lorenzo me ha hecho mirar hacia los tendidos eléctricos, algo que generalmente uno no repara y he podido constatar de que con ellos también se puede hacer arte, de que también puedes emplear la imaginación y crear cosas que pongan a reflexionar a las personas.

“La serie con la que participo en la exposición comenzó con dos fotos para la primera inauguración y ya tiene unas cuantas imágenes que espero un día, en compañía del mismo Lorenzo, poder también exponer. Así que Lorenzo también ha impulsado una parte de mí y le estoy agradecido. Estoy seguro de que seguiremos haciendo cosas juntos, además de mantener esta linda amistad por muchos años».

Desde sus primeras apariciones en el panorama visual contemporáneo en Matanzas, la obra de Lorenzo es capaz de provocar en el espectador una mezcla de sensaciones, reflexiones y sentimientos que van desde la frustración, el enojo, la capacidad de resiliencia impuesta por las condiciones existentes y la necesidad de manifestarlas, hasta un llamado consciente a la preservación del paisaje urbano, del patrimonio.

Lo hace a partir de la expresión de las profundas connotaciones sociales mediante los sentidos y la percepción. Concibe desde su medular poética urbana conectar con el alma de la ciudad como ente orgánico del contexto y con su dilema nocturno al afrontar el habitual apagón en una atmósfera sombría desierta y silente.

La meticulosa selección del diseño y los elementos, el ajuste cromático en los tonos, preferentemente de gama baja y media con un mínimo de luz y color y, sobre todo, la fuerza icónica de la concepción estructural de su obra, son algunos de los recursos que le permiten legitimar su riqueza visual, valoran las especialistas del Centro provincial de Artes Visuales.

Tendidos tuvo una primera aparición con 10 piezas entre fotografías, ensamblaje, arte objeto y pintura, el 12 de febrero último, en la galería de la calle 60, en Varadero, pero la intención siempre fue ponerla disposición de los espectadores de la ciudad de Matanzas, agregó Prieto García.

«Hubo su primer momento en Varadero y habíamos acordado traerla a Matanzas. Ahora se dieron las condiciones. Génesis nos dio el espacio y presentamos aquí el proyecto que fue creciendo, fueron sumándose obras, una de Frank y tres mías.

«El pie forzado que suponía llenar un local un poco más grande nos ayudó a superarnos un poco más y salieron otras piezas también que tienen que ver con toda esta metáfora».

La correspondencia entre los sugerentes y provocativos títulos y piezas con una carga simbólica contundente y retadora agregan un plus a la propuesta visual, dotándola de una coherencia innegable.

El genio que tengo, La cosecha, Cementerio, Flor negra y Comiéndome un cable, por ejemplo, dan fe del compromiso social del artista con su generación, con su tiempo, con su realidad.

El título de este proyecto no solo argumenta el recurso formal del que se vale su línea temática haciendo alusión al sistema de cableado eléctrico (estructura de postes verticales y cables horizontales) sino que el vocablo establece para el artista una declaratoria manifiesta en el orden conceptual al redimensionar la trascendencia simbólica del mismo y trastocar los límites entre el espíritu de resistencia humana y el quebranto ante la vulnerabilidad física y, por ende, nuestras fortalezas y debilidades humanas.

Las sugerentes representaciones visuales exponen el sórdido y alucinante paisaje, reflejo onírico de ciertas vivencias que laceran la dinámica contextual pero que también bloquean y menguan el fluir interior de los individuos, agregaron Roque Espinoza y Gordillo Rodríguez.

Lorenzo Prieto García, graduado de la Escuela Profesional de Arte de Matanzas, es autor de exposiciones como Coexistencias, beca Juan Esnard que otorga el comité provincial de la UNEAC durante su Salón de Artes Visuales José Ramón Fundora; Crecida, pieza merecedora del premio del salón Riberas, de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas y las muestras Contorno, Periferia, Divergencias y Gravitaciones.

En su taller en la Oficina del Conservador de la Ciudad de Matanzas se desempeña además como restaurador de obras de arte.