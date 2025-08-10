Actuación y natación, entre las pasiones de Kristell Almazán (+fotos)

En apenas 47 minutos, el actor cubano Kristell Almazán Miranda cruzó la Bahía de Matanzas, un accidente geográfico que se extiende unos 14 kilómetros de largo, siete de ancho y alcanza una profundidad de más de 500 metros. Fue su primera vez en este clásico de las aguas abiertas en Cuba.

“Sí, lo volvería a repetir —confiesa—, pero tendría que venir antes a entrenar aquí. A ciegas es muy difícil. Me gustó la experiencia, aunque la próxima vez quisiera hacerlo acompañado de más personas”. Entre señas de pescadores y el oleaje, el artista completó un recorrido que exige resistencia física y control mental.

Kristell no solo se mueve con soltura en el agua, su trayectoria abarca actuación, dirección, literatura y activismo ambiental. Su carrera se ha tejido entre micrófonos, cámaras y letras, consolidándolo como un referente de versatilidad artística en Cuba.

En redes sociales comparte desde fotografías conceptuales hasta fragmentos de sus poemas, siempre con la convicción de que el arte es una herramienta de transformación social. Con una vida marcada por la reinvención y el compromiso, Kristell Almazán Miranda demuestra que la autenticidad es el motor que impulsa tanto la creación artística como las hazañas personales.

Tomado del perfil de Facebook de la autora