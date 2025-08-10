11 de agosto de 2025

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Cruce de la bahía matancera en homenaje a Fidel

10 de agosto de 2025 Redacción Radio26
Más de un centenar de nadadores ya desafían las aguas de la Bahía de Matanzas en el tradicional cruce desde Capitanía del Puerto hasta la Playa del Tenis.

La competición saluda el aniversario 99 del nacimiento del líder de la Revolución Fidel Castro.

Los nadadores dan las primeras brazadas en una de las competencias más retadoras del calendario competitivo anual. Algunos lo hacen a pura brazada, otros en apnea o con aletas, pero los nadadores que tomaron la partida tienen una historia propia y un objetivo en común.

Hay desafíos personales, cotas competitivas y sueños pasados por agua.

En la Bahía de Matanzas están los retadores, los temerarios e intrépidos seres humanos que no creen en metas imposibles.

  • Con información de John Vila y Carlos Manuel Bernal/ Fotos tomadas de Facebook

