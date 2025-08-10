10 de agosto de 2025

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Emisora provincial de Matanzas, Cuba, La Radio de tu Corazón

Estadio Victoria de Girón se alista para Serie Nacional

10 de agosto de 2025 Redacción Radio26
El mantenimiento constructivo al Victoria de Girón, valorado en alrededor de 20 millones de pesos, implica también la pintura del local con los colores identificativos del plantel rojiamarillo y la reparación de redes eléctricas e hidrosanitarias, entre otras acciones.

Un mantenimiento ligero en áreas fundamentales para deportistas y aficionados se desarrolla actualmente en el estadio Victoria de Girón, en esta urbe, con vistas al inicio de la LIV Serie Nacional de Beisbol (SNB), pactado para septiembre venidero.

Según informó a la Agencia Cubana de Noticias Luis Manuel Tápanes, director de la instalación deportiva, el remozamiento abarca espacios como el terreno de juego, las cercas y colchones, el club house del equipo local, las gradas y la infraestructura exterior, esta última incluye el recambio de gigantografías ubicadas en la Avenida Martín Dihigo, una de las vías de acceso al recinto.

El propósito radica en mejorar las condiciones del parque y la belleza del entorno, además se realizan coordinaciones para revigorizar la gastronomía dentro y fuera del inmueble, que hace poco más de un lustro constituía ejemplo entre sus homólogos por las ofertas y demás iniciativas en el plano extradeportivo, apuntó.

Tápanes explicó que desde hace unas semanas ya se trabaja en la grama del coloso matancero, con la finalidad de alistarlo desde unos 15 días antes del inicio de la competencia, lo cual permitiría el regreso del equipo Cocodrilos de Matanzas, que por estos días se entrena en el Pablo Avelino, del municipio de Cárdenas.

Rafael Molina Aguilar, al frente de la brigada de jardinería que labora en el terreno, proveniente de la Cooperativa de Créditos y Servicios Juan A. Morales, refirió que se trabaja en el box y la media luna, mientras se sustituyen cuadrantes de césped en mal estado y se riega la yerba y la arcilla.

Pensamos que en aproximadamente 10 días finalicen las labores en esta área, estimó Molina Aguilar, quien precisó que los trabajos comprenden, además, el vertimiento de 15 metros cúbicos de arena artificial en las zonas del bullpen y de seguridad.

El mantenimiento constructivo al Victoria de Girón, valorado en alrededor de 20 millones de pesos, implica también la pintura del local con los colores identificativos del plantel rojiamarillo y la reparación de redes eléctricas e hidrosanitarias, entre otras acciones.

Fundado por Fidel Castro, líder histórico de la Revolución cubana, el 20 de febrero de 1977, el parque beisbolero guarda entre sus hechos más significativos momentos memorables del pasatiempo nacional como el jit número mil de Wilfredo Sánchez, primero en Cuba en arribar a esa cifra, y la primera transmisión televisiva a color de carácter nacional, por solo citar algunos ejemplos.

  • John Vila/ACN

Más entradas

Eddy Santiesteban, debuta en Aguas Abiertas: “Vine a divertirme y lo logré” (+fotos)

10 de agosto de 2025 Yunielis Moliner Isasi

Matanceros desarrollan jornada productiva en saludo al natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro

10 de agosto de 2025 Redacción Radio26

Actuación y natación, entre las pasiones de Kristell Almazán (+fotos)

10 de agosto de 2025 Yunielis Moliner Isasi

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *